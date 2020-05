V Afriki veliko pomanjkanje postelj na intenzivni negi in ventilatorjev

Cape Town, 11. maja - V Afriki se soočajo z velikim pomanjkanjem postelj na bolnišničnih oddelkih za intenzivno nego. Na 100.000 ljudi tako pride manj kot ena postelja in en ventilator. V treh večjih državah, kot so Nigerija, Etiopija in Egipt, je za več kot 400 milijonov ljudi na voljo samo 1920 postelj, je pokazala Reutersova raziskava.