Na Hrvaškem z rahljanjem ukrepov začeli tudi serološka testiranja

Zagreb, 11. maja - Hrvaški zavod za javno zdravstvo (HZJZ) je začel izvajati serološka testiranja za dokazovanje prisotnosti protiteles za novi koronavirus v populaciji. Medtem so danes sprožili tretji in doslej najobsežnejši korak rahljanja ukrepov. Odprli so vrtce, šole za nižje razrede, gostinske lokale, nakupovalna središča in javni promet med županijami.