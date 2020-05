Gorenjski kriminalisti preiskali vlome v gorske koče in vikende

Jesenice, 11. maja - Gorenjski kriminalisti so prijeli osumljenca, ki naj bi v tem in preteklem mesecu vlomil v več planinskih koč in vikendov na območju Planine pod Golico, Javorniškega Rovta in Mežakle. Osumljenca so prijeli s pomočjo obvestil o sumljivem moškem, ki sta jih podala policist in še ena oseba.