SBC: Koronavirus poleg turizma močno prizadel tudi nekatere druge panoge

Ljubljana, 11. maja - V Klubu slovenskih podjetnikov SBC so na podlagi rednih anket, ki jih izvajajo med svojimi člani, opozorili, da so zaradi novega koronavirusa ob turizmu zelo prizadete tudi panoge, ki so povezane s turizmom, in še nekatere druge. Med temi so izpostavili igralništvo, sektor zabave, avtomobilsko industrijo in logistiko.