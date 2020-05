Evropske borze uvodoma v zelenem

London/Frankfurt/Pariz, 11. maja - Indeksi na pomembnejših evropskih borzah so se v začetku današnjega trgovanja dvignili nad izhodišča. Vlagatelji so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP optimistični ob sproščanju omejitvenih ukrepov ob pandemiji novega koronavirusa in upadanju števila umrlih v nekaterih žariščih okužb.