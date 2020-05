Ob številnih odprtih vprašanjih pred odprtjem vrtcev in šol danes podrobnejša pojasnila pristojnih

Ljubljana, 11. maja - Po petkovem prejemu priporočil in navodil ob odprtju vrtcev in šol je v delu izobraževalnega sektorja zaznati negodovanja, opozorila o neživljenjskih navodilih in številnih odprtih vprašanjih. Na njih bosta na dopoldanski novinarski konferenci odgovarjala državni sekretar na šolskem ministrstvu Damir Orehovec in Polonca Truden Dobrin iz NIJZ.