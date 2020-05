Na Ljubljanskem gradu manjši obisk predvsem zaradi odsotnosti tujcev

Ljubljana, 10. maja - Na Ljubljanskem gradu, kjer so ta teden začeli obratovati, pričakovano še ni bilo veliko obiskovalcev. Beležijo predvsem upad deleža tujcev, ki jih je bilo ponavadi med 70 in 80 odstotkov, je za STA pojasnila vodja službe za odnose z javnostmi Janja Rozman. Lani marca in aprila je grad obiskalo 183.000 ljudi, letos v prvih 13 dneh marca pa 13.000.