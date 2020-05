Na Bovškem nadaljujejo iskanje pogrešanega poljskega študenta

Bovec, 10. maja - Pripadniki policije in reševalnih služb so zjutraj nadaljevali v soboto pozno zvečer prekinjeno akcijo iskanja pogrešanega 23-letnega poljskega študenta, ki je v soboto padel v reko Sočo. V današnji akciji, ki so jo popoldne začasno prekinili, pogrešanega niso našli. Policija bo z aktivnostmi, da bi ga našli, nadaljevala tudi v prihodnjih dneh.