Štrukelj: Ob predvidenem odprtju vrtcev in šol še vedno vprašanja o izvedljivosti in preobremenitvah

Ljubljana, 10. maja - Ob predvidenem odprtju vrtcev in šol čez dober teden se še vedno porajajo mnoga vprašanja, del učiteljev dvomi o izvedljivosti priporočil NIJZ, je za STA dejal glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (Sviz) Branimir Štrukelj. Odprto je še tudi vprašanje obremenitev učiteljev in vzporednega izobraževanja na daljavo.