Ponovno cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu

Ljubljana, 10. maja - V okviru postopnega sproščanja nenujnih zdravstvenih storitev so v ambulantah Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in pri izbranih zdravnikih začeli tudi s cepljenji proti klopnemu meningoencefalitisu, ki so bila doslej onemogočena zaradi omejitvenih ukrepov ob epidemiji novega koronavirusa, so za STA sporočili z inštituta.