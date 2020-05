Na Bovškem nadaljujejo iskanje pogrešanega poljskega študenta

Bovec, 10. maja - Pripadniki policije, gorske policijske enote, gorskih reševalcev in gasilcev od 7. ure nadaljujejo iskanje pogrešanega 23-letnega poljskega študenta, ki je v soboto padel v reko Sočo. Iskanje so sicer v soboto okrog 22. ure prekinili zaradi teme. Na terenu ob Soči je danes prek 30 pripadnikov različnih reševalnih služb in policije.