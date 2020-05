NLB opozarja na goljufije z lažno elektronsko pošto

Ljubljana, 9. maja - NLB je danes opozorila svoje stranke, da so v banki zaznali poskuse goljufij z lažnimi elektronskimi sporočili, prek katerih lahko pride do zlorab bančnih kartic. Na NLB poudarjajo, da gre za poskus prevare in da banka nikoli ne poziva k pošiljanju osebnih podatkov prek elektronskih sporočil.