Janković ob občinskem prazniku: Odlike Ljubljančanov jasne tudi med epidemijo

Ljubljana, 9. maja - Ljubljanski župan Zoran Janković je ob današnjem občinskem prazniku v videonagovoru, objavljenem na spletu, čestital meščanom in prejemnikom občinskih priznanj. Poudaril je, da Ljubljančane med drugim odlikujeta pogum in solidarnost, ki so ju pokazali tudi ob epidemiji koronavirusa. Dogodki ob prazniku so sicer prilagojeni trenutnim razmeram.