Evropski voditelji ob dnevu Evrope izpostavili pomen povezane Evrope

Bruselj, 9. maja - Voditelji 27 držav članic Evropske unije in predstavniki vseh treh glavnih institucij povezave so v skupnem video sporočilu ob dnevu Evrope, ki so ga objavili danes na Twitterju, izpostavili pomen povezane Evrope in solidarnosti, še posebej ob trenutnem soočanju s krizo zaradi novega koronavirusa.