Požar pri Ponikvi usoden za 81-letnico

Šentjur, 9. maja - V stanovanjski hiši v Ostrožnem pri Ponikvi v Občini Šentjur je v petek izbruhnil požar, v katerem je umrla 81-letna ženska. 81-letnico, ki je v stanovanjski hiši živela sama, so v hišnih prostorih med gašenjem našli gasilci, ki so ji skušali pomagati, vendar je bilo že prepozno. Vzrok požara še ni potrjen, so sporočili celjski policisti.