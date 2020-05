V zvezi s koroškima dečkoma odprtih več zadev na sodiščih, izplačana tudi ena odškodnina

Ljubljana/Slovenj Gradec, 9. maja - Na sodiščih je odprtih več sodnih postopkov, ki sta jih sprožila stara starša t. i. koroških dečkov, potem ko so ju marca 2016 proti volji starih staršev namestili v rejništvo. Je pa zaključen odškodninski zahtevek do ministrstva za delo, saj sta strani aprila lani sklenili poravnavo. Ministrstvo je plačalo 19.000 evrov odškodnine in stroške.