Kljub poraznemu poročilu o zaposlovanju in brezposelnosti Wall Street s tedensko rastjo

New York, 9. maja - Delniški indeksi Wall Streeta so v petek sklenili uspešen trgovalni teden, kljub temu da se je ta zaključil s poraznim poročilom o zaposlovanju in stopnji brezposelnosti v ZDA v aprilu. Vlagatelji so se raje odločili za optimizem zaradi začetka odpiranja gospodarstev posameznih zveznih držav ZDA.