Na odboru ostra izmenjava mnenj glede gospodarnosti nabav zaščitne opreme

Ljubljana, 8. maja - Obravnava vladnega poročila o nabavi zaščitne opreme je minila v znamenju ostre izmenjave mnenj med predstavniki vlade, ki so poročilo zagovarjali, in opozicijo. Tam so ocenili, da je pristransko, in opozarjali na po njihovi oceni sumljiva dodeljevanja poslov in na kaos ob nabavi mask. Predlagani sklep je odbor v odsotnosti dela opozicije potrdil.