Vsaj enega od dodatkov za delo v epidemiji za marec dobila velika večina policistov in vojakov

pripravila Tatjana Žnidaršič

Ljubljana, 10. maja - V policiji in vojski so z aprilskimi plačami, ki so jih zaposleni dobili v tem tednu, izplačali tudi dodatka za povečano tveganje in prekomerne obremenitve v epidemiji. Obračunana sta bila za delo v marcu, vsaj enega od obeh dodatkov je dobilo 91 odstotkov zaposlenih v policiji in 83 odstotkov pripadnikov Slovenske vojske.