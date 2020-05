V šolskih oddelkih bo lahko od 10 do 15 učencev, v vrtcih od osem do deset

Ljubljana, 8. maja - Ministrstvo za izobraževanje je vrtcem in šolam poslalo težko pričakovana navodila za postopno odpiranje vrtcev in šol. Iz njih je razvidno, da bo lahko v razredih osnovnih in srednjih šol od 10 do 15 otrok, v vrtcih pa v posamezni skupini od osem do 10 otrok.