Za vzgojitelje in učitelje nič več prepovedi zbiranja v vrtcih, šolah in na fakultetah

Ljubljana, 8. maja - Za javne uslužbence, ki so zaposleni oziroma delajo v vrtcih, šolah in na fakultetah je vlada umaknila prepoved zbiranja v teh zavodih. Morajo pa zavodi pri tem upoštevati navodila ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje, so sporočili po današnji dopisni seji vlade.