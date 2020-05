Ljubljana, 8. maja - Vlada je na današnji dopisni seji imenovala štiri nove člane nadzornega sveta družbe Eles. Za dobo petih let je v nadzorni svet imenovala Valentina Hajdinjaka, Andreja Valentinčiča, Marka Šušmelja in Janeza Žlaka, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.