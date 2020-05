Na odboru ostra izmenjava mnenj glede gospodarnosti nabav zaščitne opreme

Ljubljana, 8. maja - Obravnava vladnega poročila o nabavi zaščitne opreme mineva v znamenju ostre izmenjave stališč med predstavniki vlade, ki poročilo zagovarjajo, in opozicijo. Tam ocenjujejo, da je pristransko, in opozarjajo na po njihovem mnenju sumljiva dodeljevanja poslov, na izplačila avansov in na kaos pri nabavljanju mask. Levica sejo obstruira.