V klicnem centru glede koronavirusa povprečno 585 klicev na dan, poleg vprašanj tudi pobude

Ljubljana, 9. maja - V vladnem klicnem centru, kjer posredujejo informacije o novem koronavirusu, so v skoraj dveh mesecih prejeli več kot 35.000 klicev, povprečno več kot 585 na dan. Največ vprašanj se nanaša na zdravstvene zadeve, prejemajo pa tudi veliko pobud državljanov. Nekaj odlokov in zakonskih določil se je spremenilo zaradi teh pobud, so pojasnili v Ukomu.