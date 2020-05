Prebivalci se glede covida-19 obračajo tudi na varuha človekovih pravic

Ljubljana, 8. maja - V povezavi s covidom-19 in ukrepi, ki so jih sprejemali državni organi, so se prebivalci z vprašanji in pobudami obračali tudi na varuha človekovih pravic Petra Svetino. V dobrem mesecu je obravnaval več kot 300 zadev, povezanih s covidom-19, največ na področju socialne varnosti ter enakosti pred zakonom in varstva pred diskriminacijo.