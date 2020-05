Zorčič, Toplak in Bizjak izpostavili pomen preseganja ideoloških in drugih delitev

Ljubljana, 8. maja - Predsednik državnega zbora Igor Zorčič se je ob 30. obletnici ustanovnega zasedanja takratne slovenske skupščine srečal s tedanjima predsednikoma družbenopolitičnega zbora Ludvikom Toplakom in zbora občin Ivom Bizjakom. V pogovoru so med drugim obujali spomine na konstitutivno sejo in izpostavili pomembnost preseganja ideoloških in drugih delitev.