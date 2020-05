STO z javnim pozivom za promocijo turističnih paketov na domačem trgu

Ljubljana, 8. maja - Slovenska turistična organizacija (STO) je danes objavila javni poziv za oddajo ponudb za promocijo turističnih paketov slovenskega turističnega gospodarstva. Cilj je komuniciranje paketov v okviru kampanje za domači trg in s tem povečanje števila prihodov in nočitev domačih gostov ter večanje prihodkov v turizmu, so sporočili.