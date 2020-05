Tudi A1 odslej brez programov Sport Kluba

Ljubljana, 8. maja - Tudi telekomunikacijski operater A1 iz televizijske programske sheme umika programe United Media, med drugim tudi programe Sport Kluba. Za to so se odločili zaradi "želje po ponujanju najboljše kombinacije kakovosti in cene tudi v trenutnih okoliščinah na eni strani in nesprejemljivih pogojev sodelovanja za te okoliščine".