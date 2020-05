Navodila za ponovno odpiranje vrtcev in šol usklajena in bodo ravnateljem odposlana popoldne

Ljubljana, 8. maja - Ministrstvo za izobraževanje je danes z vsemi deležniki uspelo uskladiti navodila za postopno odpiranje vrtcev in šol in jih bo še danes poslalo šolam, vrtcem in dijaškim domovom, so za STA potrdili na ministrstvu. Za zdaj velja, da se vrtci in šole znova odpirajo 18. maja, kar pa mora sicer s sklepom dokončno potrditi še vlada.