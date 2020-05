S praznimi pnevmatikami bežal pred policijo

Gornja Radgona, 8. maja - Gornjeradgonski policisti so v četrtek zvečer obravnavali voznika osebnega vozila, ki se kljub znakom policije ni ustavil in je nadaljeval z vožnjo. Zaustavil se ni niti po tem, ko sta se mu med pregonom izpraznili dve pnevmatiki. Vinjenega voznika so morali na koncu obvladati s prisilnimi sredstvi, so sporočili s Policijske uprave Murska sobota.