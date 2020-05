V četrtek nova okužba le v Kranju

Ljubljana, 8. maja - V četrtek do konca dneva so novo okužbo z virusom sars-cov-2 potrdili le v Kranju, kjer se je število potrjeno okuženih tako povzpelo na 25. Več okuženih kot v Kranju imajo v osmih občinah po državi. To so Ljubljana, Šmarje pri Jelšah, Ljutomer, Metlika, Rogaška Slatina, Maribor, Horjul in Domžale.