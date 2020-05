Skupno število umrlih s covidom-19 v četrtek doseglo 100

Ljubljana, 8. maja - Skupno število umrlih s covidom-19 je v Sloveniji z eno novo smrtjo v četrtek doseglo število 100. Opravili so 1049 testiranj in pri tem potrdili eno novo okužbo z novim koronavirusom. Iz bolnišnice so odpustili pet oseb, kažejo podatki, ki jih je na spletni strani objavila vlada.