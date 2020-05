Obalni župani pozivajo k upoštevanju prepovedi zbiranja na javnih krajih in plažah

Koper, 8. maja - Zadrževanje na plažah in drugih javnih površinah je še vedno prepovedano, izjema so individualne športno-rekreativne dejavnosti, so danes opozorili župani občin slovenske Istre, Policijska uprava (PU) Koper in zdravstveni inšpektorat. Vlada je namreč v četrtek podaljšala odlok, s katerim prepoveduje gibanje in zbiranje na javnih krajih.