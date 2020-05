Ob obravnavi vladnega poročila o zaščitni opremi številni postopkovni zapleti

Ljubljana, 8. maja - Začetek današnje seje odbora za gospodarstvo, na kateri naj bi ta obravnaval vladno poročilo o nabavah zaščitne opreme, so zaznamovali postopkovni zapleti. V LMŠ, SD in Levici so opozarjali, da je vladni predlog sklepa, ki bi ga potrjeval odbor, v nasprotju s poslovnikom, zakonodajo in ustavo. V koaliciji so bili nasprotnega mnenja.