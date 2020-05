Londonsko Nacionalno gledališče igralcem ponudilo plačilo za spletne predstave

London, 11. maja - Londonsko Nacionalno gledališče bo igralcem, ki so sodelovali pri predstavah, ki so jih v času zaprtja gledališč v sklopu ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa ponudili na spletu, ponudilo plačilo. Med njimi so po pisanju britanskega BBC James Corden, Benedict Cumberbatch, Gillian Anderson in Ralph Fiennes.