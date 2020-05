Mladoletniki v Kopru priplezali na streho šole

Koper, 8. maja - Policija je v četrtek nekaj po 19. uri prejela obvestilo, da je nekaj mladeničev preplezalo ograjo ob osnovni šoli v Kopru in se nahajajo na strehi šole. Policisti so na kraju identificirali štiri mladoletnike in o dogajanju obvestili njihove starše, ki so jih prišli iskat, so danes sporočili iz Policijske uprave Koper.