Obravnava vladnega poročila o zaščitni opremi na odboru prekinjena

Ljubljana, 8. maja - Predsednik odbora za gospodarstvo Branislav Rajić je na pobudo opozicijskih članov odbora prekinil sejo, na kateri naj bi obravnavali vladno poročilo o nabavah zaščitne opreme za boj proti novemu koronavirusu. V LMŠ, SD in Levici so opozarjali, da je vladni predlog sklepa, ki bi ga potrjeval odbor, v nasprotju s poslovnikom, zakonodajo in ustavo.