Zaradi odstranjevanja zapor zaprta hitra cesta med Ajdovščino in Razdrtim

Ajdovščina, 9. maja - Dars bo danes in v nedeljo odstranjeval delovne zapore, ki so jih na hitri cesti med razcepom Nanos in Ajdovščino na treh ločenih odsekih postavili po prehitevalnem pasu zaradi izvajanja meritev vetra na območju poskusnih polj protivetrne zaščite. Hitra cesta bo zato zaprta, obvoz pa urejen po regionalni cesti.