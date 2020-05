V Račah dogradili vrtec

Rače, 9. maja - V Račah so razširili vrtec, saj so potrebovali dodaten prostor za otroke. Tako so dogradili tri igralnice, zunanje sanitarije in kuhinjo. Po besedah župana Branka Ledineka so novi prostori že pripravljeni, otroci se bodo lahko vselili vanje takoj po sprostitvi vladnih ukrepov za zajezitev epidemije novega koronavirusa.