Nemčija že marca z največjim padcem izvoza po združitvi

Wiesbaden, 8. maja - Nemški izvoz se je marca, ko so se že poznale omejitve gospodarskega in javnega življenja po svetu za zajezitev pandemije novega koronavirusa, v mesečni primerjavi skrčil za 11,8 odstotka, v medletni pa za 7,9 odstotka. Mesečni upad je bil največji po nemški združitvi in je precej presegel pričakovanja analitikov.