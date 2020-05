V pričakovanju sheme subvencioniranega skrajšanega delovnega časa

piše Marjetka Nared

Ljubljana, 11. maja - Sheme subvencioniranja skrajšanega delovnega časa, ki naj bi bila del tretjega protikoronskega zakona, se najbolj veselijo v gospodarstvu, naklonjeni pa so ji tudi v sindikatih in stroki, od koder sicer prihajajo pozivi k ustreznim varovalkam. Med njimi naj bi bile sankcije za zlorabe in ohranitev delovnih mest tudi določen čas po izteku ukrepa.