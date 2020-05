Izvajanje sekundariata, pripravništva in specializacij znova mogoče, če je to varno

Ljubljana, 7. maja - Vlada je na današnji dopisni seji izdala odlok, s katerim omogoča izvajanje sekundariata, pripravništva in specializacij, če so za to izpolnjeni predpisani pogoji in je to izvedljivo na varen način za vse udeležence. Izvajanje vseh programov specializacij je bilo namreč po doslej veljavnem odloku v času epidemije covida-19 prekinjeno.