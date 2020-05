Vlada podaljšala prepoved zbiranja na javnih krajih, spremembe na nekaterih mejnih prehodih

Ljubljana, 7. maja - Vlada se je seznanila z oceno o utemeljenosti prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih in odločila za podaljšanje ukrepov. Na seji je potrdila še spremembe na nekaterih mejnih prehodih oz. kontrolnih točkah, med njimi so Predel, Nova Gorica in Neblo ob Italiji ter nova kontrolna točka na železniškem prehodu iz Avstrije pri Šentilju.