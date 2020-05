Vlada na čelo okoljskega inšpektorata kot v. d. imenovala Rančigaja

Ljubljana, 7. maja - Vlada je danes zamenjala glavnega inšpektorja Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP). Namesto Dragana Matića je z 11. majem za vršilca dolžnosti imenovala Franca Rančigaja, in sicer do imenovanja glavnega inšpektorja, vendar največ za šest mesecev, to je do 10. novembra.