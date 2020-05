Kmetijski strokovnjaki iščejo rešitve za večjo samooskrbo

Ljubljana, 7. maja - Člani sveta za razvoj v kmetijstvu, gozdarstvu in prehrani so v sredo preko video konference razpravljali o vprašanjih, vezanih na spodbujanje samooskrbe Slovenije. Oblikovali so delovne skupine, ki se bodo te problematike lotile po posameznih sklopih, so danes sporočili s kmetijskega ministrstva.