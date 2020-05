Vladno poročilo o zaščitni opremi se seli na parlamentarne klopi

Ljubljana, 8. maja - Z vladnim poročilom o nabavah zaščitne opreme, potrebne v epidemiji novega koronavirusa, se bo danes seznanil parlamentarni odbor za gospodarstvo. Vladno poročilo je kritično do prejšnje vlade Marjana Šarca in pohvalno do aktualne vlade Janeza Janše. V opoziciji so zato do njega ostri.