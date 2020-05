Na RTVS rubrika z novicami v tehniki lahkega branja

Ljubljana, 7. maja - Na Radioteleviziji Slovenija (RTVS) so v času epidemije novega koronavirusa na portalu Dostopno.si pripravili posebno rubriko Lahko branje. Namenjena je ljudem s težavami pri branju, med katerimi so denimo osebe z disleksijo, z motnjo v duševnem razvoju in z motnjo avtističnega spektra, pa tudi ljudje z demenco.