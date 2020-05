Podizvajalec protestno zaprl dostopno pot do gradbišča hotela Histrion

Portorož, 7. maja - Na ograjenem območju gradbišča Hotela Histrion na Bernardinu je eden od podizvajalcev zaprl dostopno pot, podjetje Riko kot izvajalec del pa že ureja situacijo, so za STA pojasnili v Savi Turizem. Do svojevrstnega protesta naj bi prišlo zaradi domnevno neporavnanih računov, pri čemer so v Savi Turizem Riku poravnali vse finančne obveznosti.