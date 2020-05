Gostinci želijo bolj življenjska navodila NIJZ

Ljubljana, 7. maja - V OZS so kritični do navodil, katerim morajo v času sproščanja ukrepov za zajezitev novega koronavirusa slediti gostinci. Navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v praksi težko izpolnjevati, zaradi česar so izpostavljeni morebitnim kršitvam in sankcijam. Inštitut pozivajo, naj pripravi bolj življenjska navodila.