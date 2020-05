Ameriška vojaška transportna ladja na postanku v Kopru

Koper, 7. maja - V koprsko pristanišče je danes priplula ameriška vojaška ladja USNS Yuma. Po obisku ladje USNS Carson City januarja je to drugi obisk hitre transportne ladje v Kopru. USNS Yuma bo v Kopru dotočila gorivo, poskrbela za zaloge ter raztovorila opremo in vozila, ki so jih uporabili pri vaji Afriški lev 20. Posadka med postankom ne bo zapustila plovila.